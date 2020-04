Shell grote verliezer op beurs na snijden in dividend

quote: JeanJ schreef op 30 april 2020 18:36:

De vooruitzichten, en niet alleen voor Shell, zijn somber. Ook doe maar even aan koffiedik kijken, er zullen hoe dan ook ontzettend veel bedrijven omvallen, werknemers hun baan verliezen, zzp-ers om activiteit verlegen zitten en ga zo maar door. Van alle kanten hoor je de verwachte krimpcijfers voor dit jaar, zou best wel eens 15-20% kunnen zijn. Immers, geen enkele overheid kan tot in lengte van dagen al z'n burgers voeden. Wat Shell betreft, terecht dat het dividend behoorlijk verlaagd is, dat doet mij pijn, want ik ben aandeelhouder. En toch, ook hier schijnt er licht aan de horizon, al is die nog ver weg. Alles sal reg kom!

Ik ben ook aandeelhouder in RDS en al vele jaren. Hoewel het dividend in principe een sigaar uit eigen doos is, m.a.w. als het niet wordt uitgekeerd dan blijft het in het bedrijf, ben ik toch enorm teleurgesteld in Shell. Het dividend zit nu niet in mijn portemonnee, maar in die van Shell. Je zou dus zeggen dat dat in feite niet zo veel uitmaakt, maar toch, als je het nodig hebt heb je nu toch pech. Daar heeft men te weinig rekening mee gehouden en dat stelt mij enorm teleur. Kijkend naar de cash flow en ook naar de CCS gecorrigeerde cijfers ben ik van mening dat het korten op dividend echt nog niet nodig was. De enige reden lijkt mij dat men een gigantisch slecht Q2 verwacht (33% zit er al op) dus men weet wellicht al iets. Maar Ben en Jessica lichten dat gewoon niet toe. Blijft slechte zaak. De daling in de koers van vandaag is natuurlijk absurd want RDS wordt nu afgerekend op het dividend, maar kijkend naar CCS gecorrigeerde cijfers en cash flow, ziet het er toch nog niet zo slecht uit. Al die gekken die dat niet in de gaten hebben en achter elkaar naar de verkoop balie rennen zullen toch op een dag spijt gaan hebben. Misschien maandag al.