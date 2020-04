Fed laat grotere bedrijven toe tot zijn noodfinanciering

Ik snap die obsessie niet met het willen beschermen van aandeelhouders. Ze stoppen triljoenen in reddingsplannen van bedrijven die vaak maar weinig bestaansrecht hebben in de toekomst maar intussen maken de boeren hun vee af en zijn de wachtrijen bij de voedselbank om van te huilen.



Aandeelhouders weten dat ze risico lopen als ze investeren. Werknemers menen zekerheid te krijgen als ze een baan krijgen toegewezen. Men redt hier de verkeerde mensen in kwestie. Onbeschrijfelijk.



Laat alles toch klappen en opnieuw beginnen. Bittere pil maar je bent veel sneller weer in economische groei. Nu gaat de VS 10-20 jaar vlakke groei tegemoet en wordt het verschil tussen rijk en arm NOG groter.