Aandeelhouders Philips akkoord met komst Sijbesma

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van zorgtechnologieconcern Philips zijn akkoord gegaan met de benoeming van Feike Sijbesma tot commissaris. De oud-topman van speciaalchemiebedrijf DSM treedt momenteel op verzoek van het kabinet ook op als speciaal gezant in de coronacrisis.

Op de aandeelhoudersvergadering van Philips stemden de aandeelhouders in met alle stempunten. Naast Sijbesma had het bedrijf ook de Oostenrijker Peter Löscher voorgedragen als commissaris. Hij werkte in het verleden onder andere bij Siemens en GE Healthcare als leidinggevende. Verder is Neelam Dhawan herbenoemd voor een nieuwe termijn bij de raad van commissarissen.

Philips wil in de tweede helft van juni nog een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden om over het dividend te praten. Dat zal dividendvoorstel aan de aandeelhouders worden voorgelegd van 0,85 euro per gewoon aandeel. Dat zal vanwege de huidige omstandigheden uitsluitend in aandelen uitgekeerd worden.

Ook bij bodemonderzoeker Fugro kregen alle agenda-items groen licht. Bij deze onderneming werd commissaris Harrie Noy herbenoemd. Daarnaast stemden de aandeelhouders van Fugro op hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in met de toetreding van Ron Mobed tot de raad van commissarissen.