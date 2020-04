Hoofdindex Amsterdam zakt weg door somber vooruitzicht

Gepubliceerd op | Views: 3.315

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond donderdagmiddag op verlies. Ook de andere Europese graadmeters gingen flink omlaag. Op de financiële markten werd vrij geschrokken gereageerd op de sombere economische vooruitzichten van de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens ECB-president Christine Lagarde zal de economie van de eurozone dit jaar naar verwachting met 5 tot 12 procent krimpen. Op het Damrak stond Shell daarnaast onder druk nadat de olieproducent voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend verlaagde.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde kort na de beursopening op Wall Street 2,1 procent lager op 516,08 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 728,77 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 2,6 procent.

De ECB verwacht volgend jaar wel een herstel. Hoe snel dat gaat, hangt af van hoeveel permanente schade het nieuwe coronavirus en de beperkingsmaatregelen aanrichten, aldus Lagarde. De centrale bank hield zijn rente bij zijn rentebesluit op hetzelfde lage niveau, maar breidde zijn crisissteun aan banken wel iets uit. De Federal Reserve had een dag eerder al besloten zijn aanpak gelijk te houden.

Zwaargewicht Shell (min 11,3 procent) was de grote verliezer in de AEX. Het olie- en gasconcern zag de winst afgelopen kwartaal halveren door de coronacrisis en de gekelderde olieprijzen en verlaagde het kwartaaldividend. KPN stond na het openingen van de boeken juist bij de grootste winnaars met een plus van 2,3 procent. Het telecombedrijf kende een solide eerste kwartaal, maar stelde dat het te vroeg is om aan te geven wat de impact van de crisis in de rest van het jaar zal zijn.

Unibail-Rodamco-Westfield zakte verder 4,4 procent. Volgens het winkelvastgoedconcern was de impact van de virusuitbraak in het eerste kwartaal nog beperkt. In de MidKap was Corbion (plus 11,8 procent) de grote winnaar. De verkopen van het speciaalchemiebedrijf namen door de pandemie afgelopen kwartaal flink toe. Besi won dik 11 procent. De chiptoeleverancier zag afgelopen kwartaal zijn orderboek stevig groeien en rekent voor het lopende kwartaal op omzetgroei.

Pharming dikte daarnaast ruim 4 procent aan. De biotechnoloog heeft van Brussel formele goedkeuring gekregen voor de behandeling van acute erfelijke angio-oedeem (HAE)-aanvallen bij kinderen met zijn medicijn Ruconest. Bodemonderzoeker Fugro leverde op zijn beurt bijna 8 procent in na een groter operationeel kwartaalverlies.

De euro was 1,0849 dollar waard, tegen 1,0851 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd dik 15 procent duurder op 17,36 dollar. Brentolie kostte 13 procent meer op 24,48 dollar per vat.