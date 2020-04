"Wall Street omlaag na stortvloed aan bedrijfscijfers"

Toch als je nou kijkt. Vandaag Chesapeake Energy bereidt zich voor op Faillissement. Aandeelhouders lijken volledig verrast. Aandeel gewoon 100% gestegen in de recent bull-run, vandaag ineens de uitstel van betalen aankondiging.



Gisteren hetzelfde met Hertz...



De hele bull-markt is gewoon op niks gebaseerd. Zelfs aandelen die een faillisement staat te wachten spuiten omhoog.



Kwestie van tijd totdat iedereen massaal de veilige havens en big tech opzoekt.



9 miljard dollar schuld btw. Hoop dat de Fed die schuld overneemt, want met die paar miljard aan stroppenpot reserveringen die de banken momenteel hebben opgebouwd ga je snel in de problemen komen...