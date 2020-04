"Wall Street omlaag na stortvloed aan bedrijfscijfers"

Gepubliceerd op | Views: 1.173

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag lager geopend. Beleggers Op Wall Street verwerken veel cijfers van bedrijven, waaronder grote namen als Facebook en Microsoft. Daarnaast werd gekauwd op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en het nieuwe cijfer over uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,3 procent lager op 24.317 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1 procent tot 2909 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in op 8877 punten.

De afgelopen weken klopten al meer dan 26 miljoen werkloze Amerikanen bij de overheid aan voor steun. Daar kwamen afgelopen week opnieuw 3,8 miljoen nieuwe aanvragen bij. De ECB hield zijn rente op hetzelfde lage niveau, maar breidde zijn crisissteun aan banken wel iets uit. De Federal Reserve had een dag eerder al besloten zijn aanpak gelijk te houden.

Facebook

Facebook heeft zijn resultaten afgelopen kwartaal toch weer stevig opgekrikt ondanks de coronacrisis. Dat nieuws werd door beleggers enthousiast ontvangen. Het aandeel steeg meer dan 6 procent. Ook Tesla kreeg de handen van beleggers op elkaar, met een plus van ruim 7 procent. De maker van elektrische auto's boekte opnieuw winst en verbeterde de winstgevendheid, onder meer doordat de Chinese Gigafactory ging produceren. Daar liggen de personeelskosten namelijk lager.

Microsoft noteerde na zijn kwartaalbericht 0,2 procent lager. De Windows-maker profiteerde afgelopen kwartaal zoals verwacht wel van een toegenomen vraag naar clouddiensten door de plotselinge opkomst van thuiswerken. Fastfoodketen McDonald's (min 2,7 procent) zag zijn omzet verder flink dalen omdat een groot deel van zijn restaurants geheel of gedeeltelijk gesloten is. In China zijn vrijwel alle filialen inmiddels weer open, maar ligt het aantal klanten lager dan normaal.