Miljardenverlies voor American Airlines

Gepubliceerd op | Views: 524 | Onderwerpen: luchtvaart

FORT WORTH (AFN/RTR) - Luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft in het eerste kwartaal een verlies van 2,2 miljard dollar geleden. Door het nieuwe coronavirus voert de luchtvaartmaatschappij nog maar een fractie van de vluchten uit die normaal gesproken zouden vliegen, terwijl veel kosten gewoon doorliepen.

Het is het eerste nettoverlies voor de luchtvaartmaatschappij sinds 2013, toen het bedrijf via een fusie van faillissement werd gered. De opbrengsten daalden door in het voorbije kwartaal tot 8,5 miljard dollar, bijna een vijfde minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

American Airlines verwacht wegens de coronacrisis in april en mei zo'n 80 procent van zijn vliegtuigen aan de grond te houden. Mede daardoor stroomt er in het tweede kwartaal dagelijks zo'n 70 miljoen dollar uit de kas.

Om aan betalingsverplichtingen te blijven voldoen heeft het bedrijf bij de Amerikaanse overheid om steun gevraagd. American Airlines kan aanspraak maken op 10,6 miljard dollar aan hulp van de Verenigde Staten. Mede dankzij die hulp denkt het concern aan het einde van het tweede kwartaal over 11 miljard dollar aan liquide middelen te beschikken.