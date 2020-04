'Duitsland wil belang in Lufthansa in ruil voor steun'

Gepubliceerd op | Views: 1.269 | Onderwerpen: Duitsland

BERLIJN (AFN) - De Duitse overheid wil naar verluidt een belang krijgen in luchtvaartreus Lufthansa in ruil voor een miljardensteunpakket aan de onderneming die gebukt gaat onder de coronacrisis. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat de regering ook een vetorecht eist en zitting in de raad van commissarissen.

Naar verluidt zou Berlijn van een kwart van de stukken Lufthansa in handen willen krijgen. Over de details van het plan wordt nog onderhandeld. Het zou gaan om een reddingspakket ter waarde van 10 miljard euro. Gesprekken tussen de luchtvaartmaatschappij en de regering zullen naar verwachting nog wel even duren.

Lufthansa zei eerder weinig heil te zien in overmatige overheidsinvloeden als onderdeel van noodregelingen om de onderneming door de crisis te helpen. Topman Carsten Spohr zei tegen het Duitse blad Die Zeit eerder het lastig te vinden als regeringen te veel invloed op het bedrijf zouden krijgen.