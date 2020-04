ConocoPhillips verlaagt olieproductie na historische prijsval

Gepubliceerd op | Views: 1.338

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse energiereus ConocoPhillips schroeft vanwege de historische prijsval van olie zijn productie terug. In juni zal de onderneming de dagelijkse productie met 420.000 vaten terugschroeven. Een maand eerder gaat het naar schatting om dagelijks 230.000 vaten minder.

Door de prijzenoorlog die Rusland en Saudi-Arabië ontketenden nadat ze het niet eens werden over productiebeperkingen en door de opgedroogde vraag naar olie vanwege de coronacrisis staan de prijzen onder druk. Wereldwijd worden olieproducenten gedwongen om de productie bij niet-rendabele putten stil te leggen.

Conoco had eerder al aangegeven dat het meer dan een kwart van zijn productie zou terugschroeven. Vooral de olie die via schaliewinning wordt geproduceerd is momenteel niet winstgevend boven te halen. Om wat vet op de botten te krijgen schrapte Conoco eerder al zijn aandeleninkoopprogramma.