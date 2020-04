Lager koersdoel voor ASMI bij KBC

Gepubliceerd op | Views: 779

AMSTERDAM (AFN) - De markt voor chiptoeleveranciers is moeilijker geworden en daarom heeft KBC Securities het koersdoel voor ASM International verlaagd naar 130 euro, waar dat eerder nog 140 euro was. De analisten blijven echter wel enthousiast over het bedrijf en houden vast aan hun buy-advies.

ASMI profiteert volgens de marktvorsers van de onophoudelijke investeringen van chipmakers in de processen van minder dan 10 nanometer. Een sterke groei in de eerste jaarhelft geeft vertrouwen dat het bedrijf de huidige onzekere tijden goed doorkomt, schrijven ze. Het sterke niveau van nieuwe orders zal ook in de tweede helft van het jaar voor groei zorgen.

Het feit dat ASMI zijn omzet naar een hoger niveau heeft getild, zou moeten leiden tot hogere winsten tijdens de halfjaarcijfers. Daarnaast heeft de onderneming een gezonde balans en wordt er nog altijd geld teruggegeven aan aandeelhouders. Dat alles zou in de koers tot uitdrukking moeten komen, schrijft KBC.

Het aandeel ASMI stond donderdag rond 11.15 uur 2,1 procent lager op 100,60 euro.