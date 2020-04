Economie eurozone krijgt grootste tik ooit door crisis

Zoals ik al eerder zei: de beurs draaft te ver door. "a correction is coming".



Nog even wat Q1 resultaten verwerken zodat we ons weer kunnen focusen op wat de impact van corona op de rest van de kwartalen wordt. Blijven we in staat de dalende corona infecties voor te zetten met de versoepeling van maatregelen? Dan is de stijging mogelijk terecht (ook dan moeten we de impact van het virus op de resultaten nog maar eens kritisch analyseren). Maar in alle andere gevallen..