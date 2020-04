'Impact virus op Lucas Bols was verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 492

AMSTERDAM (AFN) - Dat de resultaten van drankenproducent Lucas Bols lager uitkwamen dan de verwachtingen van analisten van KBC Securities, heeft vooral te maken met de eerste gevolgen van de coronacrisis. Die hadden de marktvorsers nog niet meegenomen in hun berekeningen, schrijven ze.

Verbaasd dat Bols de invloed van de pandemie voelt, zijn ze niet. Daar hadden de analisten al op gerekend. Wel laat het bedrijf met een sterke vrije kasstroom zien dat het de impact van de crisis kan weerstaan. Ook het feit dat Bols alvast met de banken is gaan praten voordat daar noodzaak toe was en er veel duidelijkheid was over de exacte gevolgen van de crisis voor het bedrijf, zien ze als positief.

KBC merkt op dat de koers van Bols al bijna 50 procent gedaald is en de gevolgen van de crisis dus al grotendeels zijn ingeprijsd. Desondanks houden de analisten nog vast aan hun hold-advies met een koersdoel van 15,50 euro.

Het aandeel Lucas Bols stond donderdag rond 10.40 uur 0,2 procent hoger op 8,42 euro.