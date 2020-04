'Resultaten Fugro minder dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 1.515

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van Fugro in het eerste kwartaal waren licht teleurstellend, stellen analisten van ING. Anders dan marktvorsers van de bank hadden verwacht behaalde de bodemonderzoeker in de voorbije verslagperiode een lager aangepast bedrijfsresultaat. Kenners van KBC Securities noemen de cijfers over het voorbije kwartaal "acceptabel", verwijzend naar de werkvoorraad die op peil is gebleven.

Fugro voerde de omzet in het eerste kwartaal met 0,8 procent op tot 358 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) daalde viel met 7,2 miljoen euro ruim de helft lager uit dan een jaar eerder. De malaise in de oliesector zorgde voor uitstel en afstel van werk. Ook had het bedrijf hogere kosten door de coronapandemie en slechte weersomstandigheden.

Analisten van zowel ING en KBC stippen aan dat het binnenhalen van nieuwe financiering de komende kwartalen belangrijk wordt. Fugro trok zich in februari terug uit een uitgifte van obligaties, waarvan de opbrengsten bedoeld waren om aflopend krediet te herfinancieren. Het bedrijf weet door de crisisomstandigheden nog niet wanneer nieuwe financiering binnen is.

De prognose dat Covid-19 ook in het lopende kwartaal voor problemen zal zorgen, komt voor analisten van beide banken niet als verrassing. KBC hanteert een buy-advies bij een koersdoel van 13,50 euro voor Fugro. Ook ING geeft een buy-advies, met als koersdoel 12,80 euro. Het aandeel stond donderdag omstreeks 10.40 uur vrijwel vlak op 3,72 euro.