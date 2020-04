Gepubliceerd op | Views: 40 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder Brunel heeft het eerste kwartaal van het jaar solide gepresteerd. Dat concluderen kenners van ING in een reactie op de kwartaalcijfers. Volgens KBC Securities was in de meeste regio's waar Brunel actief is sprake van beter dan verwachte prestaties.

KBC noemde de daling in de DACH-markten van Brunel, die doorgaan grotendeels bijdragen aan de winst van de onderneming, noemenswaardig. Daarbij staat Brunel voor een uitdagend jaar, omdat de impact van de crisis pas later echt duidelijk wordt. Deze zal ook per regio sterk verschillen, aldus KBC. Verder wijst de bank naar de impact van de lagere olieprijzen.

Volgens ING waren met name de prestaties in het Midden-Oosten en India beter dan voorzien. Het tegenovergestelde gold voor Duitsland. ING benadrukt eveneens dat het draait om de vooruitzichten. Hier ontbreekt het volgens ING aan kwantitatieve prognoses. Wel waarschuwt Brunel voor een daling van de omzetten. Dat Brunel nog niet om overheidssteun heeft gevraagd toont volgens ING aan dat de omzetdaling vooralsnog minder is dan 20 procent. Brunel houdt het volgens ING ook beter vol dan verwacht.

ING heeft een koopadvies op Brunel met een koersdoel van 16,25 euro. KBC hanteert een hold-advies met een koersdoel van 9,50 euro. Het aandeel Brunel noteerde donderdag omstreeks 10.20 uur 1,2 procent lager op 6,01 euro.