'Corbion verrast met goede resultaten'

<p>AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf Corbion heeft het in het eerste kwartaal van dit jaar flink beter gedaan dan analisten van ING hadden verwacht. Dat werd grotendeels veroorzaakt door een sterkere autonome groei, die op zijn beurt weer deels het gevolg was van het aanleggen van voorraden door klanten van Corbion die bang waren voor eventuele tekorten als er een lockdown zou komen.</p><p>Zelfs zonder dat effect zou Corbion echter betere resultaten hebben overlegd dan de marktvorsers, die het kwartaalbericht als positief beschouwen, hadden voorzien. Tegelijkertijd waarschuwt het speciaalchemiebedrijf dat de resultaten van het eerste kwartaal mogelijk niet doorgetrokken kunnen worden gezien de onzekerheid rond het coronavirus en de stand van de economie.</p><p>Analisten van KBC Securities noemen de jaarstart van Corbion sterk, maar wijzen ook op het mogelijk tijdelijke effect van extra inkopen door sommige klanten. De prognose van het speciaalchemiebedrijf is wel hoger dan wat de KBC-marktvorsers hadden ingeschat. Al met al vinden ze dat de waarde van het aandeel redelijk op niveau is.</p><p>ING en KBC hebben allebei een hold-advies voor Corbion met koersdoelen van respectievelijk 30,54 euro en 30 euro.Het aandeel van het speciaalchemiebedrijf stond donderdag rond 10.20 uur 11,8 procent hoger op 31,70 euro.</p>