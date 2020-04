'Dividendverlaging verhaal van de dag bij Shell'

Als een bedrijf slecht functioneert, personeel gaat ontslaan en het overige personeel moet een deel van hun salaris inleveren, dan vind ik dat het management ook hun deel moet inleveren.

Nu, door de corona virus is het niet de schuld van RD dat ze omzet verlies lijden, dan heb ik weinig moeite met de huidige salarissen.

Heer Pechorin, ik vind dat je daar wel onderscheid in moet maken, ing draaide in 2019 slecht en toch kreeg de topman er toen een forse bonus bij, airfrklm draait nu slecht en ook hier was er vorige week sprake van een bonus, kijk, dat rijmt natuurlijk niet.

Maar bij RD is er nu geen sprake van (nog) een extra bonus.. al zou het wel van goede sympathie getuigen dat de top een goede daad stelt door hun salaris deels in te leveren..

Dat geldt ook voor Heineken, ze beleven een slecht seizoen doordat de horeca en festivals op slot zitten.. de top kan daar niets aan doen. Er is ook hier volgens mij (nog) geen sprake van een bonus, toch zou het management ook hier een goede sier maken om een deel van hun salaris in te leveren..