Chaos op beurzen bezorgt Société Générale kwartaalverlies

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse bank Société Générale heeft in het eerste kwartaal een verlies geleden. Het financiële concern verdiende door onrust op de beurzen fiks minder aan aandelenhandel. Daarnaast zette de bank aanzienlijk meer geld opzij voor mogelijke verliezen op leningen door de coronacrisis.

De inkomsten die Société Générale behaalt uit aandelenhandel en diensten voor beleggingsfondsen daalde door de grote onrust op de markten op jaarbasis met bijna 99 procent tot 9 miljoen euro. Dit nam een hap van ruim 42 procent uit de winst van de divisie voor beleggingsdiensten op internationale markten.

Te midden van alle lockdownmaatregelen in Frankrijk en andere landen liepen ook de opbrengsten uit bankiersdiensten aan bedrijven en particulieren terug. Daar kwam een voorziening voor risicovolle leningen van 820 miljoen bovenop, een verdrievoudiging van het bedrag dat een jaar eerder apart werd gezet. Onder de streep resteerde daardoor een verlies van 326 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2019 boekte de bank nog een nettowinst van 686 miljoen euro .