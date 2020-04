Leveringen Nokia lastig door lockdown

Gepubliceerd op | Views: 827

ESPOO (AFN/BLOOMBERG) - De Finse maker van telecomapparatuur Nokia heeft zijn verwachtingen voor dit jaar verlaagd. Het bedrijf heeft problemen om zijn producten naar klanten te krijgen door de coronapandemie. Ook hebben sommige klanten investeringen uitgesteld.

De omzet in het eerste kwartaal daalde met 2,4 procent tot 4,9 miljard euro. Daling in de vraag naar Nokia's producten was er in de eerste drie maanden nog niet. In veel landen waar een lockdown geldt nam het mobiele verkeer juist toe.

Nokia ziet mogelijkheden om de levering van zijn apparatuur te verbeteren als de lockdown in verschillende landen wordt versoepeld. Ook gaan klanten dan mogelijk hun investeringen weer opnieuw bekijken.