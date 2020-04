Ontsmettingsmiddelen stuwen omzet Reckitt Benckiser

Gepubliceerd op | Views: 91

SLOUGH (AFN/RTR) - De Britse fabrikant van medicatie, schoonmaakmiddelen en drogisterijartikelen Reckitt Benckiser (RB) heeft garen gesponnen bij de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Verkopen van desinfecterende gel van Lysol en zeep van Dettol gingen veel vaker over de toonbank. Ook verkocht RB veel meer hoestdrank dan een jaar eerder.

De vergelijkbare verkopen van RB stegen met 13,3 procent. Dat was de grootste groei sinds het bedrijf in 1999 ontstond toen het Britse Reckitt & Colman fuseerde met het Nederlandse Benckiser. De winst van het bedrijf, dat ook bekend is van condooms van het merk Durex, ging met 12,3 procent omhoog tot 3,5 miljard pond. Omgerekend is dat een kleine 4,1 miljard euro.