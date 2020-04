Omzetgroei voor telecomprovider Orange

Gepubliceerd op | Views: 78

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse telecomprovider Orange heeft de opbrengsten in het eerste kwartaal zien groeien. Wel had de verkoop van telecomapparatuur en mobieltjes last van de coronacrisis, omdat veel winkels in Europese landen in maart gesloten werden vanwege lockdowns.

Ook namen de roamingopbrengsten af. Daar stond een groei van glasvezelabonnementen tegenover. Concreet groeide de omzet in de periode januari tot en met maart met iets meer dan 2 procent tot 10,4 miljard euro.

Orange blijft verder werk maken van de uitrol van glasvezelnetwerken in Frankrijk. Volgens financieel directeur Ramon Fernandez zorgen de maatregelen om het coronavirus in te dammen ervoor dat dit werk wordt bemoeilijkt. Dat zal er uiteindelijk voor zorgen dat het bedrijf niet aan zijn eerder gestelde doelen zal voldoen.

Frankrijk is op 11 mei van plan de maatregelen van de lockdown te versoepelen. Dan zullen volgens Fernandez de werkzaamheden ook weer in een rapper tempo kunnen worden opgepakt. Maar volgens hem is het niet mogelijk om de ontstane vertragingen weer in te lopen.