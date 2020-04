Overname helpt resultaat Ctac vooruit

Gepubliceerd op | Views: 386

DEN BOSCH (AFN) - Automatiseerder Ctac heeft het eerste kwartaal van het jaar meer omzet geboekt. Vooral de eerdere overname van Purple Square hielp het resultaat van de onderneming vooruit.

Ctac sloot het kwartaal af met een omzet van 22,1 miljoen euro. Dat was ruim 7 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat steeg met 5 procent tot 2,1 miljoen euro. Onder de streep bleef net als een jaar eerder 500.000 euro over.

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zijn volgen Ctac dit kwartaal beperkt gebleven met uitzondering van klanten in de sector retail non-food. De impact en duur van de overheidsmaatregelen vanwege de crisis zijn volgens het bedrijf op dit moment niet in te schatten. Dat maakt het nu niet mogelijk om een uitspraak te doen over de winstverwachting voor dit jaar.