Winst Shell onder druk door olieprijzen en crisis

quote: Grabbelaar schreef op 30 april 2020 09:04:

Waarom lees ik op iex een winst van 2,9miljard (miljoen?) en op NOS.nl een verlies in Q1?

Waarom lees ik op iex een winst van 2,9miljard (miljoen?) en op NOS.nl een verlies in Q1?

Ach ja..."The British-Dutch oil giant said its profit for the three months ended March. 31 on a net current cost of supplies basis--a figure similar to the net income that U.S. oil companies report--fell to $2.76 billion from $5.29 billion a year earlier. Net profit swung to a $24 million loss from a $6.00 billion profit."."Omzet vs winst.. what's the difference.. ;-)