Historische dividendverlaging voor olie- en gasbedrijf Shell

Ik denk dat je SAP vergeet, Iets met enorm Duits concern en Capgemini.



Wel eens dat deze niet bepaald in de nieuwe economie zitten zoals een Microsoft, Amazon en Google



eigenlijk nu ik er over denk zijn de eerste 2 ook best afhankelijk van de maak en retail...

Sorry, maar SAP en Capgemini zijn beunhazen op het gebied van software-ontwikkeling. SAP is net als de Duitse automakers volledig in de ban van traditiedenken. Dat wat ooit succesvol was daar houden we aan vast.Ze worden links en rechts voorbij gestreefd door bedrijven die wel weten dat software het verschil maakt. Maar die software kost bakken met geld. Duurbetaalde ontwikkelaars met Sillicon Valley salarissen (daar gaan we hier niet aan beginnen). Niet voor niets dat vernieuwende bedrijven, zoals Salesforce, SAP al lang voorbij is in marktwaarde.Ook de mensen die ASML vergelijken met Microsoft, Google, Facebook, Amazon, etc... ASML is wellicht te vergelijken met AMD of Intel, maar dat soort bedrijven zijn echt bij lange na niet zo lucratief.Enige wat in de buurt komt in NL is JustEat/Takeaway. Maar ook daar is de VS weer succesvoller met een partij als Uber. Gelukkig hebben we in NL nog bol.com. In veel landen om ons heen is alle omzet van de online retail inmiddels ook al in handen van Amazon.