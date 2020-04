Slechtse kwartaal Franse economie sinds 1949

Gepubliceerd op | Views: 981 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De Franse economie is in het eerste kwartaal van het jaar met 5,8 procent gekrompen. Daarmee beleefde de Franse economie zijn slechtste kwartaal sinds 1949, toen de metingen begonnen. De inzinking toont het dramatische effect van de coronacrisis op de economie van het land. Daarbij moet aangemerkt worden dat de impact van de crisis pas in de laatste weken van maart echt zijn beslag kreeg op het openbare leven door de lockdownmaatregelen.

De virusuitbraak heeft economieën wereldwijd hard geraakt. Zo was er in China voor het eerst in jaren sprake van krimp en ook in de Verenigde Staten eindigde de periode van ongebreidelde groei.

Het IMF rekent erop dat de wereldeconomie dit jaar met 3 procent zal krimpen. In het eurogebied zal dit 7,5 procent krimp zijn. Spanje en Italië komen lager op donderdag met gegevens over het bruto binnenlands product. De Europese Centrale Bank (ECB) komt in de middag met zijn rentebesluit.