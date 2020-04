Problemen in oliesector zadelen Fugro op met groter verlies

Gepubliceerd op | Views: 4.407

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro heeft in het eerste kwartaal een groter operationeel verlies geleden dan een jaar eerder. Het bedrijf is voor een deel afhankelijk van klanten in de olie- en gasindustrie. Door de gekelderde olieprijzen stelden zij opdrachten uit of schrapten ze zelfs, terwijl Fugro hogere kosten maakte om te midden van de coronapandemie projecten door te laten gaan.

Het operationele resultaat (ebit) voor de eerste drie maanden kwam uit op min 26,5 miljoen euro. Een jaar eerder boekte Fugro hier nog een negatief resultaat van 19,4 miljoen euro. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 0,8 procent tot 358,4 miljoen euro.

De beursgenoteerde bodemonderzoeker is al een tijd bezig om een kleiner deel van zijn totale opbrengsten uit de olie-industrie te halen. Toch is die markt nog altijd belangrijk, benadrukt Fugro. De malaise in de sector, waar handelaren onlangs zelf geld toelegden op de verkoop van olie, zal Fugro naar verwachting ook in het lopende kwartaal dwarszitten.

Groei

Andere soorten activiteiten van Fugro waren in het eerste kwartaal nog wel goed voor groei. Het gaat daarbij om dienstverlening voor windmolenparken en het aanleggen van kabels op zee.

Om de klap op te vangen voert Fugro aanzienlijke kostenbesparingen door. Het bedrijf wil onder andere het personeelsbestand met een tiende laten inkrimpen. Daarnaast geldt er een vacaturestop en worden salarissen voorlopig niet verhoogd. Fugro onderzoekt bovendien alle mogelijkheden voor overheidssteun om de crisis door te komen.

De kasstroom uit operationele activiteiten na investeringen was in het eerste kwartaal negatief. Door de plaatsing van nieuwe aandelen wist Fugro evenwel de nettoschuldpositie te verminderen tot 624 miljoen euro. Volgens de onderneming is de liquiditeit op orde met bijna 400 miljoen euro aan contanten en beschikbare kredietfaciliteiten.