Pharming krijgt nieuwe goedkeuring uit Brussel

LEIDEN (AFN) - Pharming heeft van de Europese Commissie formele goedkeuring gekregen voor de behandeling van acute erfelijke angio-oedeem (HAE)-aanvallen bij kinderen met zijn medicijn Ruconest. Dit besluit volgt op het eerdere positieve advies en de aanbeveling van het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het European Medicine Agency (EMA).

De goedkeuring komt zes weken sneller dan verwacht, aldus de biotechnoloog. Eerder werd Ruconest al goedgekeurd voor volwassenen en adolescenten.

Erfelijk angio-oedeem is een zeldzame aandoening en wordt gekenmerkt door spontane en terugkerende zwellingen (oedeemaanvallen) van de huid in verschillende delen van het lichaam, evenals in de luchtwegen en inwendige organen. Oedeem van keel, neus of tong is bijzonder gevaarlijk en mogelijk levensbedreigend en kan leiden tot obstructie van de luchtwegen.