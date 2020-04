Gepubliceerd op | Views: 326

DEN HAAG (AFN) - Producenten kregen vorige maand gemiddeld 3,8 procent minder voor hun producten dan in maart vorig jaar. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijsdaling van olie was daar de belangrijkste oorzaak voor. Die zorgde voor lagere afzetprijzen in de aardolie- en de chemische industrie.

In vrijwel alle andere categorieën stegen de prijzen nog. De prijzen voor voedingsmiddelen lagen in maart zelfs 4,4 procent hoger dan een jaar eerder. Ook producenten van machines, bedrijven in de metaal, elektrotechniek en in de autosector zagen hun prijzen stijgen.

In februari stegen de producentenprijzen nog met 0,9 procent.