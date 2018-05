Moet toch ook wel een lans breken voor deze site. Het is hier prima toeven. Ik kom hier vnl om forums te lezen. Elk persoon dat handelt, kan in principe zijn info halen bij zijn broker, dus als er eens een storing is mbt koersen vind ik niet zo erg. Het is al heel wat dat ze actuele koersen doorgeven. Vroeger zat daar nog 15 min vertraging op.