Weinig beweging op beurzen Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen bleven maandagmiddag nog altijd dicht bij huis. Fusie- en overnamenieuws zorgden voor enige reuring, maar desondanks bleef het rustig. Op veel Europese beurzen wordt dinsdag 1 mei, de Dag van de Arbeid, niet gehandeld. Onder meer voor de beurzen van Amsterdam, Parijs en Frankfurt is er dus sprake van een verkorte handelsweek.

De AEX-index op Beursplein 5 stond halverwege de middag 0,1 procent in de min op 554,29 punten. De hoofdindex stevent desondanks af op een maandwinst van zo'n 4,7 procent. De MidKap daalde 0,3 procent, tot 774,60 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent, Frankfurt bleef vlak.

Op de lokale markt raakte Curetis ruim 9 procent kwijt na publicatie van de jaarcijfers. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf leed afgelopen boekjaar meer verlies en zag de omzet dalen. Esperite werd 4,6 procent lager gezet nadat het stamcelbedrijf de publicatie van zijn jaarverslag tot nader order uitstelde. De vertraging komt volgens Esperite door technische problemen.

Bij de hoofdfondsen zakte supermarktconcern Ahold Delhaize 0,7 procent na een adviesverlaging door Jefferies. Grootste stijger was staalbedrijf Unilever met een winst van 1,4 procent. Op het Damrak noteerden onder meer AkzoNobel, Besi, GrandVision en Flow Traders ex-dividend.

De Britse supermarktketen Sainsbury maakte in Londen een koerssprong van meer dan 15 procent. De onderneming slaat in het thuisland de handen ineen met Walmart-dochter Asda. Het fusiebedrijf wordt de grootste supermarktketen van het Verenigd Koninkrijk naar marktaandeel en stoot branchegenoot Tesco (min 0,9 procent) van de troon.

WPP steeg 5,4 procent. Het grootste reclamebureau ter wereld presteerde in het eerste kwartaal beter dan verwacht. Het was de eerste bedrijfsupdate van WPP na het vertrek van oprichter en topman Martin Sorrell.

Deutsche Telekom verloor in Frankfurt 1,2 procent. De Amerikaanse telecomprovider T-Mobile US, een onderdeel van het Duitse telecombedrijf, neemt zijn branchegenoot Sprint over. Onlangs kwamen al geruchten naar buiten dat de bedrijven weer in gesprek waren over een samensmelting.

De euro was 1,2073 dollar waard, tegen 1,2104 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 67,66 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper, op 74,42 dollar per vat.