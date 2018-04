'Wall Street verwerkt overnames en cijfers'

Gepubliceerd op | Views: 672

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan voor een hogere opening. Beleggers verwerken nieuws over een reeks beoogde fusies en overnames. Daarnaast kwam opnieuw een aantal bedrijven met resultaten, waaronder fastfoodreus McDonald's. Ook komen er enkele macro-economische cijfers naar buiten voor en tijdens de handel.

Veel aandacht zal uitgaan naar telecombedrijven, nadat bekend werd dat T-Mobile US concurrent Sprint wil overnemen. Voorbeurs stond met name Sprint op verlies. Investeerders vrezen dat mededingingsautoriteiten een stokje steken voor de overname. Vier jaar geleden liep een beoogde fusie van Sprint en T-Mobile ook al stuk op een veto van toezichthouders.

Ook rond Walmart was er overnamenieuws. De retailreus verkocht zijn Britse dochteronderneming Asda aan de eveneens Britse supermarktketen Sainsbury. Walmart krijgt een belang van 42 procent in het gecombineerde bedrijf, dat Tesco van de troon stoot als grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk.

Hotelbranche

Verder waren er overnames in de Amerikaanse oliesector en hotelbranche. Marathon Petroleum heeft een bod gedaan op alle uitstaande aandelen van het raffinagebedrijf Andeavor, waardoor het grootste onafhankelijke olieraffinagebedrijf van de Verenigde Staten kan ontstaan. Hotelketen Marriott koopt ILG, een Amerikaans luxemerk in vakantieresorts.

Twitter staat ook in de belangstelling. Het socialemediabedrijf gaf afgelopen weekend toe data te hebben verstrekt aan een onderzoeker van de Universiteit van Cambridge. Het gaat om dezelfde persoon die een rol speelde bij een groot privacyschandaal rond Facebook.

Franchisers

McDonald's kon een hogere kwartaalwinst overleggen dan een jaar eerder. De omzet liep iets terug, maar dat had te maken met het afstoten van restaurants aan franchisers. Op vergelijkbare basis steeg de omzet harder dan analisten hadden verwacht.

Allergan gaf ook een kwartaalupdate. De producent van Botox krikte zijn omzet op en leed een kleiner kwartaalverlies dan een jaar eerder. Het aandeel van een andere farmaceut, Merck, beweegt mogelijk op nieuws over een aanvullende marktvergunning voor geneesmiddel Keytruda. Toezichthouder FDA neemt de aanvraag van die licentie versneld in behandeling.

Vrijdag bleven de belangrijkste graadmeters van Wall Street vrijwel ongewijzigd. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 24.311,19 punten en de breder samengestelde S&P 500 klom 0,1 procent tot 2669,91 punten. Technologiebeurs Nasdaq bleef vrijwel vlak en stond op 7119,80 punten.