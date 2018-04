'Tijd rijp voor telecomfusie in VS'

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: Verenigde Staten

BONN (AFN/BLOOMBERG) - De omstandigheden in de telecom zijn nooit zo goed geweest voor een fusie van Sprint en T-Mobile US als nu. Dat zei topman Tim Höttges van Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile.

T-Mobile US maakte zondag bekend branchegenoot Sprint over te nemen. Over de samensmelting was de afgelopen jaren al vaker gesproken, maar telkens leek het niet tot een deal te komen. De aandelendeal heeft een waarde van 26 miljard dollar. Toezichthouders moeten overigens nog wel akkoord gaan.

Volgens Höttges vinden er op dit moment al meerdere fusie in de sector plaats. Ook zijn de synergievoordelen voor bedrijven flink gestegen door de belastinghervormingen van Donald Trump. Deutsche Telekom zou niet bezig zijn met andere overnames of desinvesteringen.