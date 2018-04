Curetis keldert op rustig Damrak

Gepubliceerd op | Views: 853

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs bleef maandag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten aan het begin van de verkorte handelsweek weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan op de laatste dag van april. Veel beurzen, waaronder die van Amsterdam, Parijs en Frankfurt, zijn dinsdag 1 mei gesloten in verband met de Dag van de Arbeid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 554,50 punten. De hoofdindex stevent desondanks af op een maandwinst van zo'n 4,7 procent. De MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 775,41 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent.

Op de lokale markt kelderde Curetis 11,1 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf leed afgelopen boekjaar meer verlies en zag de omzet dalen.

Ahold Delhaize

Bij de hoofdfondsen zakte supermarktconcern Ahold Delhaize 0,8 procent na een adviesverlaging door Jefferies. Grootste stijger was telecombedrijf KPN met een winst van 1,6 procent.

Op het Damrak noteerden ook veel bedrijven ex-dividend. De aandelen van onder meer AkzoNobel, Besi, GrandVision en Flow Traders geven geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode.

PostNL

PostNL steeg 0,5 procent. Het postbedrijf zet het mes in het management. Een woordvoerster bevestigde aan De Telegraaf dat de banen van 75 van de 230 zogeheten eerstelijnsmanagers zullen verdwijnen.

In Londen maakte Sainsbury een koerssprong van 17 procent. De Britse supermarkt slaat in het thuisland de handen ineen met Walmart-dochter Asda. Het fusiebedrijf stoot branchegenoot Tesco (min 1,3 procent) van de troon als het gaat om de grootste supermarkt van het Verenigd Koninkrijk gelet op marktaandeel. Sainsburry en Asda zijn momenteel na Tesco de nummers twee en drie.

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom won ruim 1 procent in Frankfurt. De Amerikaanse telecomprovider T-Mobile US, een onderdeel van het Duitse telecombedrijf, neemt zijn branchegenoot Sprint over. Onlangs kwamen al geruchten naar buiten dat de bedrijven weer in gesprek waren over een samensmelting.

De euro was 1,2114 dollar waard, tegen 1,2104 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 67,28 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 73,50 dollar per vat.