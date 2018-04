'AEX staat voor rustige opening'

Gepubliceerd op | Views: 1.686

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag waarschijnlijk dicht bij huis aan de laatste handelsdag van april. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. Beleggers wacht een relatief drukke beursweek, met de resultaten van onder meer iPhone-maker Apple, het rentebesluit van de Federal Reserve en het Amerikaanse banenrapport.

De week begint echter rustig en duurt ook een dagje korter dan normaal. Veel beurzen, waaronder die van Amsterdam, Parijs en Frankfurt, zijn dinsdag 1 mei gesloten in verband met de Dag van de Arbeid.

Op het Damrak noteren ook veel bedrijven ex-dividend. De aandelen van onder meer AkzoNobel, Besi, GrandVision en Flow Traders geven geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode.

Schiphol

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zondag veel vluchten geannuleerd in verband met de stroomstoring op Schiphol. In totaal zijn er zeker veertig Europese vluchten geschrapt. Een storing in het inchecksysteem zorgde voor grote problemen op de luchthaven.

Ook ABN AMRO staat in het nieuws. De Telegraaf meldde dat de beschermingsstichting van ABN AMRO de eigen statuten en bijbehorende administratievoorwaarden wil veranderen om de bank beter te kunnen beschermen tegen dreigingen van buitenaf.

Curetis

Ahold Delhaize zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Jefferies schroefde zijn aanbeveling voor het supermarktconcern terug.

Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf Curetis kwam met jaarcijfers. Het bedrijf leed afgelopen boekjaar meer verlies en zag de omzet dalen. Dit jaar denkt Curetis te kunnen profiteren van onder meer de lancering van Unyvero in de Verenigde Staten en mikt het bedrijf op een omzetverdubbeling.

Sprint

In Frankfurt staat Deutsche Telekom in de schijnwerpers. De Amerikaanse telecomprovider T-Mobile US, een onderdeel van het Duitse telecombedrijf, neemt zijn branchegenoot Sprint over. Onlangs kwamen al geruchten naar buiten dat de bedrijven weer in gesprek waren over een samensmelting.

De meeste Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX-index klom 0,1 procent tot 554,94 punten en de MidKap bleef vlak op 776,42 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent, Londen won 1,1 procent. De beurzen in New York gingen met kleine koersuitslagen het weekeinde in.

De euro was 1,2130 dollar waard, tegen 1,2104 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 67,84 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 74,28 dollar per vat.