Positieve stemming op beurzen Azië

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten waren maandag positief gestemd. De handel verliep relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Tokio en Shanghai gesloten bleven vanwege nationale feestdagen. Dinsdag wordt er wel weer gehandeld in Japan, maar zijn de beurzen in China en Hongkong gesloten vanwege de Dag van de Arbeid.

De Hang Seng-index In Hongkong noteerde tussentijds 1,5 procent in de plus. De stijging werd geleid door de financiële bedrijven en de vastgoedsector. Een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in april bood eveneens enige steun aan de handel.

De All Ordinaries in Sydney dikte 0,5 procent aan, waarbij verliezen in de sectoren grondstoffen en energie werden gecompenseerd door koerswinsten onder de Australische banken. De Kospi in Seoul kreeg er 0,8 procent bij door de hoop op vrede tussen de buurlanden Noord- en Zuid-Korea.