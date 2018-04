Opluchting over GrandVision bij ING

Gepubliceerd op | Views: 570

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten die GrandVision onlangs over het eerste kwartaal naar buiten bracht, zorgden voor opluchting onder analisten van ING. De kenners wezen er maandag in een rapport op dat de uitbater van optiekketens goeddeels als verwacht presteerde, maar dat de cijferpresentatie doorgaans gepaard gaat met een hoop volatiliteit van het aandeel.

Voorafgaand aan de handelsupdate waarschuwde GrandVision voor een moeizame vergelijkingsbasis, ook door de timing van de paasvakantie. Desondanks viel met name de vergelijkbare omzetgroei van 1,9 procent hoger uit dan waar de kenners op rekenden.

Verder hield GrandVision vast aan zijn verwachtingen voor het hele jaar. Ook wees de leiding van het bedrijf achter onder meer de winkels van Pearle er op dat de vergelijkingsbasis voor het lopende kwartaal gunstiger is dan afgelopen maanden. Ook wordt het aandeel GrandVision tegen een hogere korting verhandeld ten opzichte van concurrenten, aldus ING. Dit alles maakt dat de bank voor de komende periode positief is over de waardeontwikkeling van het aandeel.

ING handhaafde het koopadvies op GrandVision en verlaagde het koersdoel van 26,25 naar 25,50 euro. Het aandeel GrandVision sloot vrijdag op 20,20 euro.