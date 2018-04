Curetis mikt op omzetverdubbeling

quote: TURBO-TA schreef op 30 apr 2018 om 08:05:

De opbrengsten kwamen het afgelopen jaar uit op 1,2 miljoen euro,

Onder de streep noteerde Curetis een verlies van 19,3 miljoen euro.

Dat is vaker bij biotechnologie .Het is een bedrijf dat winst gaat maken in de nabije toekomst.