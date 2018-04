Gepubliceerd op | Views: 427

AMSTERDAM (AFN) - Curetis mikt dit jaar op een omzetverdubbeling. Dat maakte het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf bekend bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

De opbrengsten kwamen het afgelopen jaar uit op 1,2 miljoen euro, tegenover 1,3 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf zegt dit jaar te kunnen profiteren van onder meer de lancering van Unyvero in de Verenigde Staten.

Onder de streep noteerde Curetis een verlies van 19,3 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 16,3 miljoen euro. Curetis wijt het oplopen van het verlies onder meer aan kosten voor de commerciële uitbreiding en ontwikkelingskosten. Het operationele verlies ging van 15,2 miljoen naar 18,6 miljoen euro. Curetis had aan het einde van het jaar een kaspositie van 16,3 miljoen euro, drie ton minder dan in februari gemeld op basis van voorlopige cijfers.

Bekende spelers

De onderneming kijkt dit jaar naar waardeverhogende samenwerkingen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling of commercie. Daarbij spreekt het van de ,,bekende spelers in de relevante sectoren".

Curetis liet verder weten dat commissaris Holger Reithinger per direct vertrekt. Reithinger is al sinds 2011 betrokken bij Curetis als commissaris. Hij was naar voren geschoven door aandeelhouder Forbion, die momenteel een belang van 8,7 procent heeft. Curetis gaat vooralsnog verder met zes commissarissen, maar onderzoekt de mogelijkheden om de samenstelling tijdens de komende aandeelhoudersvergadering aan te passen.