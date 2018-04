Marathon Petroleum samen verder met Andeavor

Gepubliceerd op | Views: 908

FINDLAY (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse Marathon Petroleum slaat de handen ineen met Andeavor, dat zich bezighoudt met olieraffinage. De deal waarbij alle uitstaande aandelen Andeavor worden ingelijfd, heeft een waarde van 23,3 miljard dollar, omgerekend ruim 19 miljard euro.

Marathon Petroleum is de op twee na grootste speler in de Amerikaanse raffinagemarkt met een marktwaarde van bijna 40 miljard dollar. Andeavor, dat eerder de naam Tesoro voerde, is de op drie na grootste met een marktwaarde van bijna 19 miljard dollar.

Het nieuwe bedrijf wordt marktleider. Door samen op te trekken voorzien de partijen onder meer kostenvoordelen van meer dan 1 miljard dollar. Geruchten over de deal deden al langer de ronde.