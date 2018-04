FIOD onderzoekt omkoping bij dochters SHV

Gepubliceerd op | Views: 1.236

AMSTERDAM (AFN) - De fiscale opsporingsdienst FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar twee dochterbedrijven van SHV, het handelsconglomeraat van de familie Fentener van Vlissingen. Het gaat om Econosto en Mammoet. De FIOD verdenkt de leverancier van technische onderdelen en het berging- en transportbedrijf van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Dat meldt het Openbaar Ministerie naar aanleiding van berichtgeving door het NRC.

Eind 2016 meldden advocaten van SHV bij het Openbaar Ministerie (OM) een mogelijke misstand bij Econosto. Inkopers van olie- en chemiebedrijven in het Midden-Oosten zouden geld hebben gekregen in ruil voor bestellingen. De advocaten overhandigden vervolgens namens SHV informatie, waarna het onderzoek begon.

Bij een strafrechtelijk onderzoek wordt altijd ook gekeken naar de rol van mogelijke betrokken partijen, zei een woordvoerster van het OM. De FIOD is daarom ook een onderzoek begonnen naar Mammoet. Zolang het onderzoek nog loopt, doet het OM geen nadere mededelingen.

AFM

Volgens het NRC zou bij Mammoet een flink bedrag zijn betaald aan een tussenpersoon voor het bergen van scheepswrakken in Mauritanië. De krant stelt dat het onderzoek zich ook nog op een derde SHV-dochter richt. Bij diervoederfabrikant Nutreco in Chili zouden klanten zijn misleid. Daarover wil het OM evenwel niks zeggen. SHV wilde in de krant ook geen commentaar geven.

Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet onderzoek naar de zaak. De toezichthouder diende onlangs al tuchtklachten in tegen twee accountants van PwC. Zij zouden jarenlang op de hoogte zijn geweest van de omstreden betalingen bij de SHV-dochters. De accountants moeten zich voor de Accountantskamer in Zwolle verantwoorden over de wettelijke controles die zijn uitgevoerd naar jaarrekeningen over de boekjaren 2011-2014.