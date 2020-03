Miljoenen aan pensioengeld belegd in Noordse corona-obligatie

Gepubliceerd op | Views: 819 | Onderwerpen: obligaties

ZEIST (AFN) - Pensioenbelegger PGGM heeft namens het Pensioenfonds Zorg en Welzijn 20 miljoen euro belegd in een corona-obligatie van de Nordic Investment Bank (NIB). Het geld zal gebruikt worden bij de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis in Scandinavië en de Baltische staten.

De NIB, een Scandinavische investeringsbank, heeft met de uitgifte van de obligatie in totaal 1 miljard euro opgehaald. Het bedrag is bijvoorbeeld bedoeld voor lokale overheden, banken en bedrijven die bijdragen aan het verbeteren van de lokale gezondheidszorg.

Voor PFZW gaat het om een stabiele belegging, aldus PGGM dat voor diverse pensioenfondsen een vermogen van in totaal zo'n 252 miljard euro beheert. Meer investeerders wilden geld in de obligatie steken. Met 2,8 miljard euro aan interesse van institutionele beleggers was de lening zwaar overtekend.

Onlangs leek er ook sprake van dat de Europese Commissie met eigen 'coronabonds' wilde komen om de maatregelen vanwege het coronavirus te kunnen bekostigen. Afgelopen weekend maakte Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen evenwel duidelijk dat Brussel daar toch niet aan werkt.