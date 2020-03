Euronext doet geen bod op Spaanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 357 | Onderwerpen: Euronext, Spanje

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext heeft besloten toch geen bod te doen op de beurs in Madrid. Het bedrijf achter onder meer de beurzen in Amsterdam en Parijs is tot dat besluit gekomen na uitgebreid onderzoek van alle beschikbare feiten en gegevens.

Volgens Euronext zou het inlijven van Bolsas y Mercados Españoles (BME) waarschijnlijk wel synergievoordelen opleveren. Maar het bedrijf ziet beren als het gaat om het financiële plaatje. Het doen van een concurrerend bod lijkt niet samen te gaan met doelen als waardecreatie en een toereikend rendement op geïnvesteerd kapitaal voor de eigen aandeelhouders. Euronext blijft wel kijken naar andere groeikansen. Het bedrijf streeft ernaar een soort pan-Europees beursbedrijf te worden.

Begin februari waren er al berichten dat de gesprekken tussen Euronext en BME op een laag pitje zouden staan. Kort nadat Euronext vorig jaar zijn interesse in BME etaleerde, bracht beursuitbater SIX Swiss Exchange een bod uit op de Spaanse partij. Die waardeerde BME op bijna 3 miljard euro. De Zwitsers krijgen naar verwachting in april groen licht van de autoriteiten voor de deal.