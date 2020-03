'Netflix profiteert van aanwas abonnees door coronavirus'

Gepubliceerd op | Views: 431

LOS GATOS (AFN/BLOOMBERG) - Streamingdienst Netflix profiteert van de groei in zijn abonnementen door de coronapandemie. Dat stellen kenners bij zakenbank Raymond James. Zij verwachten dat het Amerikaanse beursgenoteerde fonds harder kan groeien dan waar zij eerder vanuit gingen.

Netflix krijgt meer abonnementen van mensen die niet eerder in een streamingdienst waren geïnteresseerd, stellen de analisten. Zij zien dat er veel nieuwe leeftijdsgroepen zitten tussen de nieuwe Netflix-abonnees. Daarnaast vindt de zakenbank dat de pandemie het kijkgedrag van consumenten voor altijd kan veranderen. Nadat het nieuwe coronavirus overwaait, zullen de nieuwe Netflix-kijkers niet zomaar weglopen van de streamingdienst.

Een situatie waarbij miljoenen mensen opgesloten thuis zitten, is "optimaal" voor Netflix, benadrukken de marktvorsers. Het aanbod van traditionele media zoals radio en televisie is dan extra dun vanwege opschortingen van sport- en muziekevenementen zoals de Olympische Spelen of het Eurovisiesongfestival.