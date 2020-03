Staat heropent drie kortlopende leningen

Gepubliceerd op | Views: 300

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse staat heropent woensdag drie kortlopende leningen om liquiditeit in de markt te behouden. Dat maakte het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën (DSTA) bekend. Er is geen minimumbedrag waarop wordt gemikt met een lening. Het maximale bedrag per lening is 1 miljard euro.

Het gaat om een lening die loopt tot 29 juni, waarop al een bedrag van ruim 2,6 miljard euro uitstaat. Daarnaast gaat het om een lening tot 30 juli, met een uitstaand bedrag van bijna 2,4 miljard euro. Tenslotte is er een lening tot 28 augustus met een uitstaand bedrag van ruim 2,2 miljard euro.