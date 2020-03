Gepubliceerd op | Views: 1.071

TURIJN (AFN/AFP) - De aandelen van de Turijnse voetbalclub Juventus zaten maandag in de lift na een besluit van de club om spelerssalarissen te verminderen als gevolg van de coronacrisis. De Italiaanse landskampioen maakte zaterdag bekend tot juni het mes in de salarissen te zetten nu er tijdelijk niet gesport mag worden.

De beslissing leverde het aandeel van 'de Oude Dame' maandag een stijging van bijna 6 procent op de Milanese beurs op. De zwart-witten maakten in een verklaring bekend dat de vermindering van de salarissen van onder meer superster Cristiano Ronaldo en de Nederlandse international Matthijs de Ligt de club dit boekjaar een besparing 90 miljoen euro oplevert.

Voordat de Serie A op 9 maart werd stilgelegd, stond de 35-voudig landskampioen bovenaan met een punt meer dan nummer twee Lazio Roma. Mocht het seizoen later in het jaar worden afgemaakt, zou 'Juve' de spelers in die maanden extra kunnen betalen, liet de club ook weten.