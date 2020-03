Gepubliceerd op | Views: 1.490 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen wisten maandag de eerdere verliezen terug te dringen. De bankensector stond onder druk na de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) om voorlopig geen dividend meer uit te keren. Op het Damrak gingen ABN AMRO en ING onderuit. Beleggers bleven verder op hun hoede door de coronapandemie, die veel bedrijven heeft stilgelegd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 466,29 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 636,74 punten. Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent. Frankfurt stond vlak.

ABN AMRO en ING stonden onderaan de AEX met minnen van 7,2 en 5,9 procent. De beide banken keren volgens de richtlijnen van de ECB tot 1 oktober geen dividend meer uit. ABN AMRO verwacht daarnaast een kwartaalverlies te lijden en koopt geen eigen aandelen meer in. De Belgische bank KBC (min 7 procent) en de Italiaanse bank UniCredit (min 5 procent) behoorden ook tot de groep banken die het dividend schrappen. Andere grote banken gingen eveneens omlaag. In Parijs verloor BNP Paribas 4,7 procent.

Galapagos

Biotechnoloog Galapagos profiteerde van een adviesverhoging en ging aan kop met een plus van 2,6 procent. ASML won 1,9 procent. Volgens de chipmachinefabrikant zijn er door de virusuitbraak verstoringen bij verschepingen en in de toeleveringsketen. Dat heeft gevolgen voor de omzet in het eerste kwartaal. Het bedrijf verwacht echter dat de inkomsten opschuiven naar later dit jaar. Ook koopt ASML geen eigen aandelen meer in. Olie- en gasconcern Shell toonde herstel en won 2,1 procent.

Heineken verloor 1,1 procent. De bierbrouwer scheldt vanwege de coronacrisis horecaondernemers die een pand huren van het bedrijf een halve maand huur kwijt. Bij de middelgrote bedrijven daalde Basic-Fit 4 procent. Volgens analisten van ING gaat de compensatie die het fitnessbedrijf abonnees aanbiedt omdat alle sportscholen zijn gesloten, het bedrijf flink pijn doen.

TUI

In Frankfurt verloor TUI 0,5 procent. De reisorganisatie heeft in Duitsland een staatslening ontvangen om de crisis te doorstaan. TUI heeft de lening van 1,8 miljard euro nodig omdat het vrijwel geen omzet meer draait. EasyJet daalde 5 procent in Londen. De prijsvechter staakt per direct al zijn vluchten vanwege de reisbeperkingen en de lockdowns in veel Europese landen.

De euro was 1,1074 dollar waard, tegen 1,1070 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 5 procent goedkoper op 20,44 dollar. Brentolie kostte 8,6 procent minder op 22,78 dollar per vat.