Bouwbedrijf BAM pakt werk in Groot-Brittannië langzaam weer op

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM pakt vanaf deze week een deel van zijn gestaakte werkzaamheden in Groot-Brittannië weer op. Een van de projecten is de bouw van een noodhospitaal voor Britse coronapatiënten.

BAM kan op sommige plekken weer gaan bouwen omdat de Britse overheid de eisen heeft verduidelijkt, die gelden voor bouwbedrijven in tijden van de coronapandemie. Zo mogen werknemers waar mogelijk niet met het ov reizen en moeten ze zich houden aan de voorgeschreven afstand van 2 meter. Het Nederlandse bouwbedrijf heeft het aantal bouwvakkers per project verlaagd om zo de veiligheid te waarborgen.

Bouwprojecten van BAM die nog stil blijven liggen, bevinden zich met name in de omstreken van Londen, in Schotland en het centrale deel van Engeland. Het bedrijf werkt hard om de bouw op die locaties te herstarten.