Productie Toyota zakt in door coronacrisis

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Toyota heeft in de maand februari behoorlijk minder auto's geproduceerd nadat het meerdere fabrieken sloot vanwege het nieuwe coronavirus. Ook bij andere automakers in Japan viel de productie lager uit. De vooruitzichten van de sector zijn ook allerminst rooskleurig.

Bij Toyota rolden in februari 14 procent minder auto's van de band in vergelijking met een jaar eerder. De wereldwijde productie van de Toyota Group, waar ook Daihatsu Motor en Hino Motors onder vallen, daalde met ruim 12 procent tot 762.802 voertuigen, aldus het bedrijf. De wereldwijde autoverkoop daalde met 4,6 procent.

Bij branchegenoot Nissan was sprake van een daling van de productie met 29 procent tot ruim 270.000 auto's. Bij Honda zakte de productie met ruim een kwart in tot 289.555 voertuigen. Dat betekende de zevende maand op rij waarin de productie lager uitviel.

Toyota draaide net als branchegenoten in februari veel van zijn fabrieken in China op slot. Deze week moeten alle productielocaties in dat land weer opengaan. In andere regio's, waaronder Europa, ligt de productie van Toyota's nog wel stil. Dit geldt ook voor andere automakers.