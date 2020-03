'Grote impact coronacrisis op winkelbedrijf FNG'

Gepubliceerd op | Views: 1.121

AMSTERDAM (AFN) - Winkelbedrijf FNG, bekend van modeketens als Steps, Brantano en Miss Etam, zal een grote negatieve impact voelen van de coronacrisis. Dat schrijft ING. FNG maakte bekend dat vanwege winkelsluitingen en een gedaald consumentenvertrouwen er sprake is van een "aanzienlijke" daling van de omzet.

In België zijn sinds 17 maart alle winkels verplicht gesloten. In Nederland houdt het bedrijf sinds 19 maart uit eigen beweging alle winkels dicht om voor de veiligheid van personeel en winkelend publiek. De webshops zijn wel open. In Scandinavië is FNG met Ellos Group louter met een webshop actief.

FNG kan nog geen schadebedrag noemen als gevolg van de crisis. Het bedrijf verwacht de impact van deze crisis minstens de rest van het jaar te zullen voelen.

ING heeft een buy-advies en een koersdoel van 30 euro voor FNG. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 10.10 uur vlak op 5,70 euro.