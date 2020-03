'Impact coronacrisis op ASML aanzienlijk'

Gepubliceerd op | Views: 1.248

AMSTERDAM (AFN) - De impact van de coronacrisis op chipmachinefabrikant ASML is aanzienlijk. Dat meldde KBC Securities. ASML heeft last van verstoringen bij verschepingen en de toelevering en daarom wordt de omzet in het eerste kwartaal geraakt en schuiven inkomsten op naar later dit jaar, aldus het bedrijf.

ASML rekent nu voor het eerste kwartaal op een omzet van 2,4 miljard tot 2,5 miljard euro. Eerder hanteerde de onderneming een bandbreedte van 3,1 miljard tot 3,3 miljard euro. Verder kondigde ASML aan dat er in het tweede kwartaal wordt gestopt met het inkopen van eigen aandelen. Dat is volgens KBC geen verrassing gezien de huidige omstandigheden.

KBC zegt zijn ramingen onder de loep te nemen. Het advies voor ASML staat op buy, met een koersdoel van 300 euro. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 09.30 uur een plus van 0,7 procent op 231 euro.