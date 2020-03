Renault sluit alle fabrieken buiten China en Zuid-Korea

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: China

PARIJS (AFN/RTR) - De Franse autofabrikant heeft in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus al zijn fabrieken gesloten, behalve die in China en Zuid-Korea. Pas "als de omstandigheden het toelaten" zal de productie worden hervat, meldt het bedrijf.

Renault meldde eerder al dat het zijn productielocaties in Europa tijdelijk had moeten sluiten. Dat geldt nu dus ook voor fabrieken elders in de wereld. In China en Zuid-Korea komt de productie juist weer op gang. Daar is de uitbraak van het nieuwe coronavirus inmiddels onder controle.

Ook veel andere autofabrikanten hebben op grote schaal fabrieken tijdelijk moeten sluiten. Onder anderen Volkswagen, Toyota, BMW en PSA (Peugeot, Citroën en Opel) hebben de afgelopen weken productiestops aangekondigd in landen die getroffen zijn door de coronapandemie.